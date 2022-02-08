Не стала винятком: Світлана Лобода захворіла на коронавірус

Українська співачка Світлана Лобода захворіла на коронавірус. В Instagram зірка опублікувала фото, на якому показала тест із позитивним результатом.

Артистці довелося скасувати свій концерт, який мав відбутися в Мінську 12 лютого.

– Друзі, я захворіла. На жаль, я не стала винятком… Мені дуже шкода, але я мушу перенести концерт у Мінськ-Арені на 4 березня. Поки лікуватимуся, – написала Світлана.

Також вона додала, що всі квитки залишаються дійсними.

– Знаю, що аншлаг, що ви чекаєте цієї зустрічі довго… Так само, як і я. Обіцяю, все буде у найкращому вигляді. Дуже люблю вас. Усі квитки дійсні – обмінювати та здавати нічого не треба, – наголосила Лобода.

Шанувальники артистки підтримали її в коментарях, а також побажали якнайшвидшого одужання. Також деякі підписники наголосили, що спочатку подумали, що зірка показала тест на вагітність.

Світлано Сергіївно, одужуйте швидше.

Одужуйте якнайшвидше! Завжди любимо та чекаємо на вас у всіх містах світу.

Одужуйте. Я подумала спочатку, що це дві інші смужки.

Я подумала, що тест на вагітність, зраділа. Якнайшвидшого одужання!

Лікуйтесь, ви сильна!

Ми дуже хвилюємось за вас.

Я одразу недодивилася, подумала, що вагітна.

Одужуйте! Чекаємо на грандіозне шоу, – пишуть у коментарях Лободи.

Світлана Лобода раніше вже хворіла на коронавірус у квітні 2021 року. Тоді артистці довелося перенести концерт у Москві.