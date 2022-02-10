Принц Чарльз, который 9 февраля получил положительный тест на коронавирус, накануне виделся с британской королевой Елизаветой II.

Известно, что королева контактировала с принцем Чарльзом всего за два дня до того, как он получил положительный результат на Covid-19.

Принц Уэльский самоизолировался после того, как сегодня выяснилось, что он заразился вирусом во второй раз.

Королевские помощники говорят, что у него нет сильных симптомов.

То, что Чарльз видел свою 95-летнюю мать недавно — подтвердили сегодня.

Известно, что они встретились во вторник, когда монарх вернулся из поездки в Сандрингем.

Считается, что Елизавета II вакцинирована, а за ситуацией следят ее врачи.

— Королева и принц Уэльский недавно встречались. У Ее Величества нет никаких симптомов. Ситуация находится под контролем, — заявил источник The Sun.

Коронавирус у Чарльза

9 февраля в пресс-службе Принца Уэльского и герцогини Корнуольской заявили, что Чарльз заболел коронавирусом.

Ранее наследник британского престола уже болел коронавирусом. В марте 2020 года Чарльз сдал положительный тест, тогда у него наблюдались легкие симптомы заболевания.