Принц Чарльз, который 9 февраля получил положительный тест на коронавирус, накануне виделся с британской королевой Елизаветой II.
Известно, что королева контактировала с принцем Чарльзом всего за два дня до того, как он получил положительный результат на Covid-19.
Принц Уэльский самоизолировался после того, как сегодня выяснилось, что он заразился вирусом во второй раз.
Королевские помощники говорят, что у него нет сильных симптомов.
То, что Чарльз видел свою 95-летнюю мать недавно — подтвердили сегодня.
Известно, что они встретились во вторник, когда монарх вернулся из поездки в Сандрингем.
Считается, что Елизавета II вакцинирована, а за ситуацией следят ее врачи.
— Королева и принц Уэльский недавно встречались. У Ее Величества нет никаких симптомов. Ситуация находится под контролем, — заявил источник The Sun.
Коронавирус у Чарльза
9 февраля в пресс-службе Принца Уэльского и герцогини Корнуольской заявили, что Чарльз заболел коронавирусом.
Ранее наследник британского престола уже болел коронавирусом. В марте 2020 года Чарльз сдал положительный тест, тогда у него наблюдались легкие симптомы заболевания.