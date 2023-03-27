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Персони

Скрывала измены своего сына: Шакира подралась с матерью Пике

27 марта 2023, 13:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шакира
Источник: Depositphotos

Шакира подралась со своей бывшей свекровью из-за попыток скрыть измены Пике. Спустя почти год после решения расстаться всплыли новые подробности этого громкого скандала.

Как оказалось, было место и драке, поскольку мама Пике знала о его изменах с Кларой Чиа, но скрывала это от Шакиры.

К примеру, футболист был с любовницей в домике своих родителей в Испании. Именно это и стало причиной перехода за границы словесной перепалки.

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По заявлениям The Sun, мама Пике Монсеррат Бернабеу ударила Шакиру по лицу на глазах Жерара и их общих детей.

Напомним, что это произошло после того, как Шакира уличила футболиста в измене. Она упоминала свекровь в песне Bzrp Music Sesion, Vol. 53, в которой высмеяла Пике и его новую девушку. В треке певица говорит, что ее бывший оставил ее с “его мамой в качестве соседки”.

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Артистка также поставила манекен ведьмы на своем балконе — его видно из дома мамы Пике, который расположен напротив.

Ранее Шакира рассказала о трудностях после развода. Певица заявила, что это был тяжелый период и она выплеснула свои эмоции с помощью музыки.

Источник
The Sun
Теги
Жерар Пике Шакира
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