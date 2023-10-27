Стало відомо, на що співачка Оля Полякова витратила гонорар за виступ на скандальному прокурорському весіллі у Львові.

Так, 26 жовтня відбувся великий концерт виконавиці у палаці Україна. Під час шоу Все буде добре Оля запросила на сцену керівницю благодійного фонду Світлий Світлану Легку.

Полякова передала фонду евакуаційний реанімобіль для медиків 53 медичної роти, яка служить на Авдіївському напрямку. Як стало відомо, машина придбана за гонорари від виступів. Зокрема, і за той, що вона отримала на скандальному весіллі. Також артистка передала 5 тис. зігрівальних грілок українським бійцям.

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На сцені Легка подякувала співачці, розповівши, скільки всього Полякова зробила під час війни для українців. Сама вона про це не говорила.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал навколо весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви у Львові. Святкування було дуже пишним та дорогим, також на святі виступали зірки.

Вже незабаром Оля Полякова виправдалася за свій виступ на прокурорському весіллі. Артистка зазначила, що це її робота, за яку вона отримує гроші, але звідки їх стільки у молодят-чиновників – не її діло, а держави.

Також Полякова порівняла себе із Робіном Гудом, зазначивши, що бере гроші у поганих, щоб віддавати хорошим.