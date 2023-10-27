Стало известно, на что певица Оля Полякова потратила гонорар за выступление на скандальной прокурорской свадьбе во Львове.

Так, 26 октября состоялся большой концерт исполнительницы во дворце Украина. Во время шоу Все буде добре Оля пригласила на сцену руководительницу благотворительного фонда Світлий Светлану Легкую.

Полякова передала фонду эвакуационный реанимобиль для медиков 53 медицинской роты, которая служит на Авдеевском направлении. Как стало известно, машина приобретена за гонорары от выступлений. В частности, за тот, который она получила на скандальной свадьбе. Также артистка передала 5 тыс. согревающих грелок украинским бойцам.

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На сцене Легкая поблагодарила певицу, рассказав, сколько всего Полякова сделала во время войны для украинцев. Сама она об этом не говорила.

Напомним, недавно вспыхнул скандал вокруг свадьбы экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы во Львове. Празднование было очень пышным и дорогим, также на торжестве выступали звезды.

Уже вскоре Оля Полякова оправдалась за свое выступление на прокурорской свадьбе. Артистка отметила, что это ее работа, за которую она получает деньги, но откуда их столько у молодоженов-чиновников — не ее дело, а государства.

Также Полякова сравнила себя с Робином Гудом, отметив, что берет деньги у плохих, чтобы отдавать хорошим.