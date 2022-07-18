Шведська мережа магазинів одягу H&M вирішила піти з Росії після припинення роботи там у березні.

Таке рішення компанія ухвалила через поточні операційні проблеми та непередбачуване майбутнє. Про це йдеться на офіційному сайті H&M.

– Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим із огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії. Ми глибоко засмучені впливом та тим, як це вплине на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню важку роботу та самовідданість, – сказала гендиректор H&M Group Гелена Гельмерссон.

Вихід із російського ринку передбачає тимчасове поновлення роботи магазинів із метою розпродажу товарів, що залишилися.

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Рішення піти з Росії компанії становитимуть втрати – до 2 млрд шведських крон (менше $200 млн). Крім однойменного бренду H&M Group також входять магазини H&M Home, Monki, COS, Weekday, Other Stories, Arket.

На початку березня ми писали, що H&M зупиняють роботу в РФ. Тоді ж залишили ринок і багато інших модних брендів, серед яких Marks & Spencer, Adidas, Nike, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho тощо.