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Мода

Проведут финальную распродажу: H&M окончательно уходит из России

18 июля 2022, 12:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Проведут финальную распродажу: H&M окончательно уходит из России
Источник: Depositphotos

Шведская сеть магазинов одежды H&M решила уйти из России после приостановления работы там в марте.

Такое решение компания приняла из-за текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего. Об этом говорится на официальном сайте H&M.

— После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность, — сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Выход с российского рынка предусматривает временное возобновление работы магазинов с целью распродажи товаров, которые остались.

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Решение уйти из России компании составят потери — до 2 млрд шведских крон (менее $200 млн). Помимо одноименного бренда H&M Group также входят магазины H&M Home, Monki, COS, Weekday, & Other Stories, Arket.

В начале марта мы писали о том, что H&M останавливают роботу в РФ. Тогда же покинули рынок и многие другие модные бренды, среди которых Marks & Spencer, Adidas, Nike, Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и другие.

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