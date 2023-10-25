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Просуваємося далі: Ярмак поділився рідкісним фото з фронту

25 Жовтня 2023, 13:33
Валентина Чорна редакторка стрічки
Ярмак

Український репер і воїн ЗСУ Ярмак показав, як відсвяткував свій день народження на фронті. 24 жовтня артисту виповнилося 32 роки.

На особистій сторінці у Facebook він поділився фото, на якому позує у повному бойовому захисті. У руках Ярмак тримає шматочок вафельного торта зі свічкою.

– Живий і добре! Просуваємося далі, – підписав фото репер.

У коментарях шанувальники привітали Ярмака з днем народження, побажавши йому перемоги та миру.

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Зазначимо, що Ярмак став на захист України після початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Наразі він обіймає роль командира підрозділу операторів безпілотників-камікадзе, що, за словами артиста, є надзвичайно відповідальною посадою.

Нещодавно Ярмак розповів, що думає про співачку Софію Ротару. Зокрема, він згадав про її нагородження відзнакою Національна легенда України.

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ФотоЯрмак

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