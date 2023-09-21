Український репер Ярмак, який нині служить в ЗСУ, розповів, що думає про співачку Софію Ротару. Зокрема, він згадав про її нагородження відзнакою Національна легенда України.

В розмові на каналі Брати Яковлеви виконавець чітко окреслив думку, що цього не мало статися.

– Сама ідея — за*бісь! Але яка, на*уй, Софія Ротару, що в 2017 році виступала перед Кадировим на його дні народження. Це публічний захід, і вона йому співає, ще й українську пісню, – обурився Ярмак.

Цю нагороду Ротару отримала серед інших культурних та спортивних діячів країни з нагоди 30-ї річниці Незалежності. Репер та військовий назвав це “зламом логіки”. Разом з тим артист розкритикував підхід влади щодо видання державних нагород, пригадавши, зокрема, звання Заслуженного артиста для Потапа.

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– Неусвідомлення нашою владою до 2022 року своєї історії та культури призвело до дуже багатьох наслідків, – вважає Ярмак.

На думку виконавця, на звання живих легенд України заслуговують люди на кшталт Валерія Маркуса, Сергія Жадана, Віталія Дейнеги (фонд Повернись живим) та інших суспільних і культурних діячів, яких він запрошував до власного проєкту.

Софію Ротару після повномасштабного вторгнення майже неможливо відстежити у публічному просторі. Активну підтримку Україні вона не висловлює, лише час від часу публікує дописи у соцмережах. Влітку співачка привітала українців з Днем прапора та вшанувала памʼять полеглих захисників України, опублікувавши картинку із соняшниками та написом Памʼятаймо героїв.

Фото: Ярмак, Софія Ротару