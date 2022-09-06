Просто не впізнати: у мережі з’явилося нове фото Олега Винника

У мережі з’явилися нові знімки із українським співаком Олегом Винником. Довгий час ніхто не міг чітко знати, куди подівся артист із початку повномасштабного вторгнення. Як виявилось, зірка допомагає українським захисникам.

На вулиці вересень, і Олег продовжує підтримувати наших захисників. Знімком артиста поділився службовець 135-го батальйону ЗСУ Роман Недзельський. Він разом зі співаком позує на камеру, показуючи руками підняті великі пальці. Сам артист виглядає цілком звичайно в умовах війни – густа борода, сонцезахисні окуляри та кепка. Замість концертного костюма він з’явився на знімках у футболці кольору хакі та джинсах.

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– Мене теж привітали із Днем Знань! Дякую Вам, мої дорогі! Слава Україні! Разом до Перемоги! – підписав знімки Роман.

Відомо, що за умов війни Винник організував свій фонд допомоги військовим під назвою Вовчиця. З його допомогою артист возить автомобілі для наших захисників на фронті – транспорт завжди у дефіциті.

Раніше в мережі ходили чутки, що Олег Винник має серйозні проблеми зі здоров’ям. Тоді за нього заступилася Оля Полякова і заявила, що він не зрадник. Чутки підкріплювалися тим, що у листопаді 2021 року він скасував два великі концерти через бронхіально-астматичний ларингіт.