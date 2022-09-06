Просто не узнать: в сети появилось новое фото Олега Винника

В сети появились новые снимки с украинским певцом Олегом Винником. Долгое время никто не мог четко знать, куда делся артист с начала полномасштабного вторжения. Как оказалось, звезда помогает украинским защитникам.

На улице сентябрь, и Олег продолжает поддерживать наших защитников. Снимком артиста поделился служащий 135 батальона ВСУ Роман Недзельский. Он вместе с певцом позирует на камеру, показывая руками поднятые большие пальцы. Сам артист выглядит вполне обычно в условиях войны — густая борода, солнцезащитные очки и кепка. Вместо концертного костюма он появился на снимках в футболке цвета хаки и джинсах.

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— Меня тоже поздравили с Днем Знаний! Спасибо Вам, мои дорогие! Слава Украине! Вместе к Победе! — подписал снимки Роман.

Известно, что в условиях войны Винник организовал свой фонд помощи военным под название Вовчиця. С его помощью артист возит автомобили для наших защитников на фронте — транспорт всегда в дефиците.

Ранее в сети ходили слухи, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем. Тогда за него заступилась Оля Полякова, и заявила, что он не предатель. Слухи подкреплялись тем, что в ноябре 2021 года он отменил два больших концерта из-за бронхиально-астматического ларингита.