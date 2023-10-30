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Прощання з Сергієм Сивохо пройде у Києві: стали відомі деталі

30 Жовтня 2023, 13:55
Валентина Чорна редакторка стрічки
Сергій Сивохо

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з українським шоуменом і політиком Сергієм Сивохо.

Як повідомили на сторінці проєкту Ліга сміху в Instagram, в останню путь Сивохо проведуть 3 листопада.

Прощання відбудеться в Києві в МЦКМ Жовтневий палац. Церемонія розпочнеться об 11:00. Де поховають шоумена – наразі невідомо.

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Сергій Сивохо

Фото: https://www.instagram.com/ligasmihu_official/

Нагадаємо, що Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня у Німеччині, де перебував на лікуванні. Йому було 54 роки.

Причиною смерті шоумена стала хронічна хвороба легень. У нього залишилася дружина Тетяна та син Сава.

Як розповіли друзі Сивохо, незадовго до смерті він дуже схуднув та пересувався з допомогою милиць.

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Фото: Сергій Сивохо

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