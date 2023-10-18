Друзі шоумена Сергія Сивоха, який пішов з життя 17 жовтня, розповіли про стан його здоров’я незадовго до смерті.

Російська телеведуча-опозиціонерка Тетяна Лазарева зізналась, що востаннє бачилася з Сергієм у Києві, вже під час повномасштабної війни.

– Пам’ятаю, що йому вже було дуже важко ходити. Останнім часом ми щільно підтримували зв’язок – телефонували і списувалися. Він був якимсь… Пацифістом? Миротворцем? Усі ці слова змінили сенс, стали якимись безглуздими, зіпсувалися. Але він справді не мав ненависті в душі, – сказала вона.

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Лазарева додала, що Сивохо мав чудове почуття гумору та був дуже доброю людиною.

Хореограф Андріс Капіньш, який товаришував з Сивохом понад 20 років, знав, що шоумен хворів, але ніколи не запитував на що.

– Все було видно. Якщо раніше – такий огрядний, але при гарному здоров’ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так, бо він дуже схуднув. Пересувався з допомогою милиць. Важко було на це дивитися. Але ніхто не думав, що він піде так скоро, – сказав Андріс.

За словами Капіньша, востаннє він розмовляв з Сивохом тиждень тому.

– Він уже був у лікарні. В мене була потреба у волонтерській допомозі – потрібні були для хлопців набори для лапароскопії. Він був дуже живий, позитивний у розмові. Але я знаю: коли люди перебувають у непростому стані, дуже жваво відкликаються на чиїсь проблеми, бо близько їх відчувають. Він із такою турботою мені: Напиши, що потрібно, вирішу. Але не зараз, пізніше, – згадав хореограф.

Журналіст Євгеній Ясенов розповів, що бачив Сергія Сивоха у різному настрою, про хворобу шоумена знав давно.

– Що казати, він не завжди був здоровою людиною. Іноді це його придушувало – і ставало не до оптимізму, але коли треба було, він міг узяти себе в руки дуже швидко. Наче була якась пружина всередині: натискав – аж випрямлявся. Було видно, що його несе – такий внутрішній імпульс.

І коли таке ставалося, то це була людина-свято. Про те, що він хворіє, відомо було давно. Коли він і я після 2014 року переїхали до Києва – почав чути про це частіше. Сильно схуд, що теж вказувало на те, що зі здоров’ям не все гаразд. Але, коли бачилися, жартував, що “просто треба було взятися за себе”, – згадав Ясенов.

Нагадаємо, що Сергій Сивохо помер 17 жовтня у Німеччині. Йому було 54 роки.

Причиною смерті шоумена стала хронічна хвороба легень. У нього залишилася дружина Тетяна та син Сава.

Фото: Тетяна Лазарева