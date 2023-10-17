Український шоумен і політик Сергій Сивохо, який помер 17 жовтня, рідко показував свою сім’ю та ділився подробицями особистого життя.

Однак відомо, що у нього залишилася дружина Тетяна та син Сава.

Що відомо про сім’ю Сергія Сивоха

Сергій Сивохо познайомився з дружиною Тетяною на телебаченні, коли жінка працювала ведучою телевізійних новин.

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Службовий роман тривав п’ять років, після чого пара одружилась. У 2000 році у них народився син, тому Тетяна покинула роботу. Вперше Сивохо публічно показав свою обраницю у 2016 році.

У 2021 році подружжя відсвяткувало 25 річницю. В одному з інтерв’ю Сивохо зізнавався, що за цей час у них практично не було серйозних сімейних криз.

Сину Сивоха цьогоріч виповниться 23 роки. Раніше шоумен розповідав, що Сава захоплюється віртуальним всесвітом та комп’ютерними іграми.

Сім’я рідко з’являлася разом на публіці, однак іноді Сергій і Тетяна публікували спільні фото у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Сергій Сивохо помер на 55-му році життя. Він пішов з життя 17 жовтня о 05:40 ранку в Німеччині.

За даними пресслужби шоумена, причиною смерті стала хронічна хвороба легень.

Фото: Tanny Lily Ciboxo