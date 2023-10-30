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Прощание с Сергеем Сивохо пройдет в Киеве: стали известны детали

30 октября 2023, 13:55
Валентина Чорна редактор раздела Стиль жизни
Сергій Сивохо

Стало известно, где и когда состоится прощание с украинским шоуменом и политиком Сергеем Сивохо.

Как сообщили на странице проекта Лига смеха в Instagram, в последний путь Сивохо проведут 3 ноября.

Прощание состоится в Киеве в МЦКИ Октябрьский дворец. Церемония начнется в 11:00. Где похоронят шоумена — пока неизвестно.

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Фото: https://www.instagram.com/ligasmihu_official/

Напомним, что Сергей Сивохо умер утром 17 октября в Германии, где находился на лечении. Ему было 54 года.

Причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких. У него осталась жена Татьяна и сын Савва.

Как рассказали друзья Сивохо, незадолго до смерти он очень похудел и передвигался с помощью костылей.

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Фото: Сергей Сивохо

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