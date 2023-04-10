Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил перед украинскими военными, которые получили ранения на фронте.

В Instagram музыкант обнародовал фото и видео из госпиталя. На кадрах в целях безопасности не видно лиц защитников и их родственников.

— Каждый раз, когда навещаю раненых защитников, я пропускаю через себя их истории. Кто эти люди, откуда они, где были ранены. И с каждой такой историей моя благодарность и восхищение нашими героями только растут. Скорейшего вам выздоровления! — написал Вакарчук под своим постом.

Музыкант с начала полномасштабной войны регулярно выступает перед военными и посещает горячие точки. Так, например, в феврале Вакарчук рассказал об эмоциях после посещения Бахмута. Тогда он сказал, что город практически уничтожен и в нем мало жизни — только военные.