Український музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про емоції після відвідин Бахмута.

– Де я тільки не був. Востаннє, коли я був на фронті, це був район Бахмута – невеликі містечка. Там я зустрічаюся із представниками різних бригад. Щодо самого Бахмута, там відбувається жах – місто практично знищене. Я добре пам’ятаю, як ми приїхали до цього міста на початку квітня. Тоді це була відносно мирна територія. Ми сиділи в крафтовій броварні. Тоді мало що відрізнялося від такого ж місця у Києві чи Львові. У Бахмуті тоді було відносно тихо, – заявив Святослав в інтерв’ю DW Ukrainian.

Вже влітку ситуація змінилася на більш напружену, але у місті ще були ознаки життя. Проте вже восени візит до міста запам’ятався зовсім інакше.

– Центр міста сильно постраждав. А коли я був там зараз, то такого великого розмаїття я не бачив жодного разу між візитами – фактично Бахмут знищений. У ньому мало життя, і там були лише військові. На в’їзді до міста залишаються люди – їх зовсім небагато, намагаються створювати аналог життя під постійними обстрілами. Вони не припиняються. Ти не можеш спокійно пересуватись. Що мені запам’яталося – місцеві жителі буквально на бордюрі влаштували невеликий базар на околиці міста, – додав артист.

Вакарчук був у Бахмуті наприкінці січня, звідки й записав звернення до українців. Зробив він це поряд із головною площею міста і заявив, що Бахмут не підкорений. Тоді музикант зазначив, що перебувати поряд із українськими захисниками — велика честь.