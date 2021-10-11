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Фото Персони

Пропала ніжність і романтичність: Тодоренко здивувала кардинальною зміною іміджу

11 Жовтня 2021, 13:56 Каріна Зуєва
Регіна Тодоренко

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. Зірка опублікувала фото, на якому постала з новою зачіскою.

У Instagram Регіна поділилася серією несподіваних селфі. В кадрі зірка з’явилася з чорним коротким волоссям і чубчиком.

– Навіть для мене це несподіванка, – написала телеведуча.

Очевидно, що Тодоренко приміряла перуку, оскільки на одному з фото видніється її справжній колір волосся, проте шанувальники все ж залишили свою думку, зазначивши, що артистці цей образ не личить.

  • Дуже не личить.
  • Давайте як раніше.
  • Перука не личить.
  • Дивна перука.
  • О ні! Вам чубчик не личить зовсім, а такий колір волосся тим паче.
  • Волосся не зуби – відросте.
  • Дуже негарно. Не ваш стиль зовсім… Ваш імідж стає все гіршим і гіршим.
  • З цією зачіскою пропала ніжність і романтичність. Але експерименти – завжди добре.
  • Ви дуже красива, але так не дуже! Поверніть назад.
  • Втрачається родзинка вашої зовнішності.
  • Сміливий і креативний образ.
  • Блиск перуки видно за тисячу верств. – Пишуть користувачі мережі в коментарях.
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Раніше Регіна Тодоренко розповіла про буллінг через маленький розмір грудей. Зірка зізналася, що в школі її ображали через худу комплектацію тіла, називавши “плоскодонкою”.

За словами дівчини, в такі моменти їй хотілося провалитися під землю, проте згодом її самооцінка піднялася, завдяки заняттям акторської майстерності.

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