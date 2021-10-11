Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. Зірка опублікувала фото, на якому постала з новою зачіскою.
У Instagram Регіна поділилася серією несподіваних селфі. В кадрі зірка з’явилася з чорним коротким волоссям і чубчиком.
– Навіть для мене це несподіванка, – написала телеведуча.
Очевидно, що Тодоренко приміряла перуку, оскільки на одному з фото видніється її справжній колір волосся, проте шанувальники все ж залишили свою думку, зазначивши, що артистці цей образ не личить.
- Дуже не личить.
- Давайте як раніше.
- Перука не личить.
- Дивна перука.
- О ні! Вам чубчик не личить зовсім, а такий колір волосся тим паче.
- Волосся не зуби – відросте.
- Дуже негарно. Не ваш стиль зовсім… Ваш імідж стає все гіршим і гіршим.
- З цією зачіскою пропала ніжність і романтичність. Але експерименти – завжди добре.
- Ви дуже красива, але так не дуже! Поверніть назад.
- Втрачається родзинка вашої зовнішності.
- Сміливий і креативний образ.
- Блиск перуки видно за тисячу верств. – Пишуть користувачі мережі в коментарях.
Раніше Регіна Тодоренко розповіла про буллінг через маленький розмір грудей. Зірка зізналася, що в школі її ображали через худу комплектацію тіла, називавши “плоскодонкою”.
За словами дівчини, в такі моменти їй хотілося провалитися під землю, проте згодом її самооцінка піднялася, завдяки заняттям акторської майстерності.