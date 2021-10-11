Телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда опубликовала фото, на котором предстала с новой прической.

В Instagram Регина поделилась серией неожиданных селфи. В кадре звезда появилась с черными короткими волосами и челкой.

— Даже для меня это неожиданность, — написала телеведущая.

Очевидно, что Тодоренко примеряла парик, поскольку на одном из фото виднеется ее настоящий цвет волос, однако поклонники все же оставили свое мнение, отметив, что артистке данный образ не идет.

Очень не идет.

Давайте как раньше.

Парик не идет.

Странный парик.

О нет! Вам челка не идет вовсе, а такой цвет волос тем более.

Волосы не зубы — отрастут.

Очень некрасиво. Не ваш стиль абсолютно… Сейчас ваш имидж становится все хуже и хуже.

С этой прической пропала нежность и романтичность. Но эксперименты — всегда хорошо.

Вы очень красивая, но так не очень! Верните обратно.

Теряется изюминка вашей внешности.

Смелый и креативный образ.

Блеск парика виден за тысячу верств. — Пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о буллинге из-за маленького размера груди. Звезда призналась, что в школе ее оскорбляли из-за худой комплектации тела, называв “плоскодонкой”.

По словам девушки, в такие моменты ей хотелось провалиться под землю, однако позже ее самооценка поднялась, благодаря занятиям актерскому мастерству.