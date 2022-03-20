Американська акторка Гіларі Дафф підтримала Україну, засудивши вороже вторгнення Росії на територію нашої країни.

В Instagram Гіларі оприлюднила серію фото, на яких зображені українці, які постраждали від бомбардувань російських агресорів та втратили свої домівки.

– Жадібність. Проклятий Путін. Я сподіваюся, що його існування повне самотності, тортур і болю. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити ваше життя, але моя єдина надія на те, що, з Божої милості, його життя нещасливе. Дивитись новини нестерпно, – написала акторка.

Гіларі зазначила, що навіть не може уявити, як складно українцям. Вона не розуміє, як світ може бути таким жорстоким.

– Втратити все, що ти любив і над чим уперто працював. Розлучатися зі своєю сім’єю чи дивитися, як вони вмирають, не в змозі їх захистити. Український народ має якусь гордість і силу, яку не можна в них забрати. Я чула, що жінки та діти, які тікають з України, стають жертвами торгівлі людьми. Я просто плачу, коли думаю про це, – написала Дафф.

Акторка наголосила, що їй соромно за мешканців Росії.

– Чому світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі одне одному? Мені також дуже соромно за мешканців Росії. Я не можу уявити, що вони хочуть бути причетними до цього, – підсумувала Гіларі.

Раніше комік Білл Мар сказав, що нарешті в Америці з’явився президент, якого всі люблять – Володимир Зеленський. Також він сказав, що президент України має надхмарний рейтинг підтримки.