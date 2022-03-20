Американская актриса Хилари Дафф поддержала Украину, осудив враждебное вторжение России на территорию нашей страны.

В Instagram Хилари обнародовала серию фото, на которых запечатлены украинцы, пострадавшие от бомбардировок российских агрессоров и потерявшие свои дома.

— Жадность. Проклятый Путин. Я надеюсь, что его существование полно одиночества, пыток и боли. Деньги не делают людей счастливыми. Это может облегчить вашу жизнь, но моя единственная надежда на то, что, по милости Божьей, его жизнь несчастна. Смотреть новости невыносимо, — написала актриса.

Хилари отметила, что даже не может представить, насколько сложно украинцам. Она не понимает, как мир может быть таким жестоким.

— Потерять все, что ты любил и над чем упорно работал. Расставаться со своей семьей или смотреть, как они умирают, не в состоянии их защитить. Украинский народ имеет какую-то гордость и силу, которую нельзя у них отнять. Я слышала, что женщины и дети, которые бегут из Украины, становятся жертвами торговли людьми. Я просто рыдаю, когда думаю об этом, — написала Дафф.

Актриса подчеркнула, что ей стыдно за жителей России.

— Почему мир может быть таким? Как люди могут делать такие вещи друг другу? Мне тоже очень стыдно за жителей России. Я не могу представить, что они хотят быть причастными к этому, — подытожила Хилари.

Ранее комик Билл Мар сказал, что наконец-то в Америке появился президент, которого все любят — Владимир Зеленский. Также он сказал, что президент Украины имеет заоблачный рейтинг поддержки.