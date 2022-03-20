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В Америки є президент, якого всі люблять: Білл Мар про Володимира Зеленського

20 Березня 2022, 10:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В Америки є президент, якого всі люблять: Білл Мар про Володимира Зеленського

Американський комік Білл Мар сказав, що в США нарешті з’явився президент, якого всі люблять.

У своєму Twitter Білл оприлюднив частину шоу, в якому виступав. Він жартував про ухвалення в США літнього часу на постійній основі, а також згадав президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що в Америці з’явився президент, якого всі люблять і який має захмарний рейтинг підтримки.

– Це президент України, – сказав Білл.

Також Мар зазначив, що Зеленський – наразі найвідоміший комік в усьому світі.

– Він виголосив таку напрочуд пристрасну промову на нашому Конгресі. Він сказав, що ви гадки не маєте, як це, коли ваша столиця в облозі. Це була неймовірна промова. І знову від коміка. Як круто, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Гарбором. У цього хлопця є велика енергія, – зазначив Білл.

25 днів в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну і з того часу не припиняє вогонь по українських містах. За мир в Україні виступають цивілізовані країни, популярні бренди та відомі в усьому світі люди, які також висловлюють свою повагу Володимиру Зеленському.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Зеленський
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