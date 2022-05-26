Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк розповіла, як ставиться до людей з РФ, які нібито за Україну.

– Я слухала інтерв’ю російської відомої журналістки Світлани Сорокіної – вона весь час плакалася, як бідних росіян скрізь притісняють. Вона також звинувачувала у всьому Путіна, говорила про велику культуру РФ. Але вона жодного слова не сказала, чому це все відбувається. А все через те, що росіяни зараз вбивають українців, ґвалтують, катують та знущаються. Жодного слова вона не сказала про це – я сиділа і чекала, коли Світлана це озвучить. Але вона не знайшла сили вимовити це, – заявила Фроляк.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Олена додала, що таких прилюдних людей-мовчунів дуже багато.

– Що стосується російських інтерв’юерів, то у мене не стоїть питання про довіру – це стосується Дудя, Собчак та Каті Гордєєвої. Я хочу зрозуміти, як вони мислять і про що говорять, на чому акцентують увагу. Якщо вони не кажуть, що росіяни вбивають українців – я припиняю дивитися інтерв’ю, що б вони не говорили, – додала ведуча.

Ще з початку повномасштабного вторгнення Фроляк усіляко допомагає українцям – на початку березня вона активно волонтерила на Прикарпатті. Олена додала, що мала відчуття, ніби в кожному будинку робили все, щоб наблизити нашу перемогу в цій жорстокій війні.