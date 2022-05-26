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Продолжают молчать об убийствах украинцев: Елена Фроляк о “хороших” блогерах из РФ

26 мая 2022, 20:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Фроляк

Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала, как относится к людям из РФ, которые якобы за Украину. 

— Я слушала интервью российской известной журналистки Светланы Сорокиной — она все время плакалась о том, как бедных россиян везде притесняют. Она также винила во всем Путина, говорила о большой культуре РФ. Но она ни слова не сказала, почему это все происходит. А все из-за того, что россияне сейчас убивают украинцев, насилуют, пытают и издеваются. Ни единого слова она не сказала об этом — я сидела и ждала, когда Светлана это озвучит. Но она не нашла сил произнести это, — заявила Фроляк.

В интервью Алине Доротюк Елена добавила, что таких публичных людей-молчунов очень много. 

— Что касается российских интервьюеров, то у меня не стоит вопрос о доверии — это касается Дудя, Собчак и Кати Гордеевой. Я хочу понять, как они мыслят и о чем говорят, на чем делают акцент. Если они не говорят, что россияне убивают украинцев — я прекращаю смотреть интервью, что бы они ни говорили, — добавила ведущая.

Еще с начала полномасштабного вторжения Фроляк всячески помогает украинцам — в начале марта она активно волонтерила на Прикарпатье. Елена добавила, что у нее было ощущение, будто в каждом доме делали все, чтобы приблизить нашу победу в этой жестокой войне.

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Теги
Війна в Україні, Елена Фроляк
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