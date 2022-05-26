Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала, как относится к людям из РФ, которые якобы за Украину.

— Я слушала интервью российской известной журналистки Светланы Сорокиной — она все время плакалась о том, как бедных россиян везде притесняют. Она также винила во всем Путина, говорила о большой культуре РФ. Но она ни слова не сказала, почему это все происходит. А все из-за того, что россияне сейчас убивают украинцев, насилуют, пытают и издеваются. Ни единого слова она не сказала об этом — я сидела и ждала, когда Светлана это озвучит. Но она не нашла сил произнести это, — заявила Фроляк.

В интервью Алине Доротюк Елена добавила, что таких публичных людей-молчунов очень много.

— Что касается российских интервьюеров, то у меня не стоит вопрос о доверии — это касается Дудя, Собчак и Кати Гордеевой. Я хочу понять, как они мыслят и о чем говорят, на чем делают акцент. Если они не говорят, что россияне убивают украинцев — я прекращаю смотреть интервью, что бы они ни говорили, — добавила ведущая.

Еще с начала полномасштабного вторжения Фроляк всячески помогает украинцам — в начале марта она активно волонтерила на Прикарпатье. Елена добавила, что у нее было ощущение, будто в каждом доме делали все, чтобы приблизить нашу победу в этой жестокой войне.