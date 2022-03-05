Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк усіляко допомагає українцям – зараз вона волонтерить на Прикарпатті. Наша колега розповіла, чим займається та яка ситуація на Заході України.

– На Прикарпатті таке враження, ніби в кожному будинку тут щось роблять для фронту. І хоча це не американські Javelin, і не ембарго на постачання нафти, але люди дуже щиро хочуть допомагати – хтось приймає у себе переселенців, інші збирають для них ковдри, ліки. Сьогодні ми знайшли ткацький цех, де раніше виготовляли сувеніри. Зараз дівчата роблять рюкзаки, сумки, жилети для фронту. Вони самі почали це робити, знайшли матеріал та виробляють. Вони не чекали, що до них прийдуть і скажуть, що робити – це їхня ініціатива. І так скрізь на Прикарпатті, – запевняє Фроляк.

Олена додала, що тут люди не дуже хочуть заявляти про свої добрі справи усьому світу. Це прості люди, які роблять це заради нас із вами.