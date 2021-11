Продовжуй сяяти, як діамант: Ріанна стала національним героєм Барбадосу

Популярна у світі співачка Ріанна здобула титул національного героя карибської республіки Барбадос.

Річ тому, що острівна держава в Карибському морі Барбадос офіційно вийшла з-під влади британської корони. Хоча Барбадос давно здобув незалежність, але тільки зараз набув справжнього суверенітету. Тепер ця країна – парламентська республіка. Її президентом призначено колишнього генерал-губернатора Сандру Мейсон.

#BIMRepublic : The first 21 gun Salute to the Nation in a post republic Barbados; President Sandra Mason, Prime Minister Mia Mottley, HRH Prince of Wales, National Heroes @rihanna & Sir Garfield Sobers stand together for the National Anthem of Barbados pic.twitter.com/Z7SkTf6Ccu

Також там був принц Чарльз. Він передав від королеви Єлизавети II найтепліші побажання. За його словами, жителі острова були вірні своєму шляху навіть у найпохмуріші дні жахливого періоду рабства, яке назавжди заплямувало історію Великої Британії.

Коли президент Барбадосу оголосила про народження республіки, потім звернулася до Ріани.

Співачці вручили титул національного героя. Ріанна народилася 1988 року на Барбадосі, і у 16 ​​років переїхала до США.

– Від імені нації та гордого народу ми оголошуємо тебе національною героїнею Барбадоса, наш посланник Робін Ріанна Фенті. Продовжуй сяяти як діамант і бути гордістю своєї країни, – заявила прем’єр-міністр Міа Моттлі.

Її слова про алмаз стали посиланням до пісні Ріанни Diamonds.

#WATCH: Barbados Prime Minister @miaamormottley names Barbadian songstress Robyn @Rihanna Fenty – the 11th National Hero of Barbados – the first one named since 1998.

She will be conferred her title later today during National Independence Awards Ceremony. pic.twitter.com/D0BNhauooL

— Kevz Politics (@KevzPolitics) November 30, 2021