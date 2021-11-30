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Продовжуй сяяти, як діамант: Ріанна стала національним героєм Барбадосу

30 Листопада 2021, 15:30
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Продовжуй сяяти, як діамант: Ріанна стала національним героєм Барбадосу
Джерело: Getty Images

Популярна у світі співачка Ріанна здобула титул національного героя карибської республіки Барбадос.

Річ тому, що острівна держава в Карибському морі Барбадос офіційно вийшла з-під влади британської корони. Хоча Барбадос давно здобув незалежність, але тільки зараз набув справжнього суверенітету. Тепер ця країна – парламентська республіка. Її президентом призначено колишнього генерал-губернатора Сандру Мейсон.

Також там був принц Чарльз. Він передав від королеви Єлизавети II найтепліші побажання. За його словами, жителі острова були вірні своєму шляху навіть у найпохмуріші дні жахливого періоду рабства, яке назавжди заплямувало історію Великої Британії.

Коли президент Барбадосу оголосила про народження республіки, потім звернулася до Ріани.

Співачці вручили титул національного героя. Ріанна народилася 1988 року на Барбадосі, і у 16 ​​років переїхала до США.

– Від імені нації та гордого народу ми оголошуємо тебе національною героїнею Барбадоса, наш посланник Робін Ріанна Фенті. Продовжуй сяяти як діамант і бути гордістю своєї країни, – заявила прем’єр-міністр Міа Моттлі.

Її слова про алмаз стали посиланням до пісні Ріанни Diamonds.

Барбадос із XVII століття перебував під владою Британії. Колоністи розбили там плантації цукрової тростини, на яких працювали раби. Рабство там скасували лише 1834 року. Повністю незалежним Барбадос став 1996 року. У вересні 2020 року влада країни вирішила повністю відмовитися від підпорядкування Єлизаветі II і стати республікою.

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