Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Продолжай сиять, как алмаз: Рианна стала национальным героем Барбадоса

30 ноября 2021, 15:30
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Продолжай сиять, как алмаз: Рианна стала национальным героем Барбадоса
Источник: Getty Images

Популярная в мире певица Рианна получила титул национального героя карибской республики Барбадос.

Дело в том, что островное государство в Карибском море Барбадос официально вышло из-под власти британской короны. Хотя Барбадос еще давно получила независимость, но только сейчас приобрела истинный суверенитет. Теперь эта страна — парламентская республика. Ее президентом назначена бывшая генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Также там присутствовал принц Чарльз. Он передал от королевы Елизаветы II самые теплые пожелания. По его словам, жители острова были верны своему пути даже в самые мрачные дни ужасающего периода рабства, которое навсегда запятнало историю Великобритании.

Когда президент Барбадоса объявила о рождении республики, то потом обратилась к Рианне.

Певице вручили титул национального героя. Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе, и в 16 лет переехала в США.

— От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальной героиней Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как бриллиант и быть гордостью своей страны, — заявила премьер-министр Миа Моттли.

Ее слова об алмазе стали отсылкой к песне Рианны Diamonds.

Барбадос с XVII века находился под властью Британии. Колонисты там разбили там плантации сахарного тростника, на которых работали рабы. Рабство там отменили лишь 1834 году. Полностью независимым Барбадос стал в 1996 году. В сентябре 2020 года власти страны решили полностью отказаться от подчинения Елизавете II и стать республикой.

Читайте также:
Продолжай сиять, как алмаз: Рианна стала национальным героем БарбадосаForbes включил Рианну в список долларовых миллиардеров

Теги
Ріанна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка