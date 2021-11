Продолжай сиять, как алмаз: Рианна стала национальным героем Барбадоса

Популярная в мире певица Рианна получила титул национального героя карибской республики Барбадос.

Дело в том, что островное государство в Карибском море Барбадос официально вышло из-под власти британской короны. Хотя Барбадос еще давно получила независимость, но только сейчас приобрела истинный суверенитет. Теперь эта страна — парламентская республика. Ее президентом назначена бывшая генерал-губернатор Сандра Мейсон.

#BIMRepublic : The first 21 gun Salute to the Nation in a post republic Barbados; President Sandra Mason, Prime Minister Mia Mottley, HRH Prince of Wales, National Heroes @rihanna & Sir Garfield Sobers stand together for the National Anthem of Barbados pic.twitter.com/Z7SkTf6Ccu

Также там присутствовал принц Чарльз. Он передал от королевы Елизаветы II самые теплые пожелания. По его словам, жители острова были верны своему пути даже в самые мрачные дни ужасающего периода рабства, которое навсегда запятнало историю Великобритании.

Когда президент Барбадоса объявила о рождении республики, то потом обратилась к Рианне.

Певице вручили титул национального героя. Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе, и в 16 лет переехала в США.

Ее слова об алмазе стали отсылкой к песне Рианны Diamonds.

#WATCH: Barbados Prime Minister @miaamormottley names Barbadian songstress Robyn @Rihanna Fenty — the 11th National Hero of Barbados — the first one named since 1998.

She will be conferred her title later today during National Independence Awards Ceremony. pic.twitter.com/D0BNhauooL

— Kevz Politics (@KevzPolitics) November 30, 2021