Є думка, що творчість і бізнес – речі несумісні, проте низка зірок доводять протилежне, адже стають успішними і в одному напрямку, і в іншому.

У когось із селебриті є свій бренд одягу, у когось інтернет-магазин з косметикою, а хтось взагалі тримає цілий притулок для пухнастиків. Факти ICTV вирішили назвати зірок, які є успішними підприємцями.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна є не тільки успішною ведучою, а й власником свого бренду домашнього одягу Mashsh (Меш). Разом із командою однодумців вона заснувала його 2019 року.

Mashsh – це красивий і зручний одяг для дому, прогулянок і спорту, доступний кожному.

Оля Полякова

У співачки Олі Полякової є бренд косметики. У виконавиці можна придбати все, що потрібно для макіяжу, і навіть парфумовану воду Королева ночі.

Варто зазначити, що на кожному продукті красується напис Оля Полякова.

Міла Сивацька

Акторка Міла Сивацька на інтернет-магазині не зупинилася, відкривши не просто фізичний у Києві, а навіть б’юті-клініку.

Свою справу Mila’s Beauty Сивацька створила п’ять років тому. За цей час акторці є чим похвалитися – чотири магазини, клініка, команда з 12 людей, понад 100 тис. оброблених замовлень, понад 70 брендів, два сайти, ребрендинг тощо.

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал теж віддала перевагу б’юті-сфері, проте зі своєю родзинкою. В інтернет-магазині зірки представлена тільки натуральна рослинна косметика.

Є різноманітні креми, бальзами для губ, тоніки для обличчя, олії тощо.

Олексій Суровцев

Актор Олексій Суровцев вирішив свої підприємницькі амбіції спрямувати у добру справу. У серпні 2022 року він відкрив власний притулок для котів, однак йому самому таке слово не подобається, тому актор називає це місце Котель. У нього навіть з’явилося прізвисько Котомама.

У Котелі Суровцев також відкрив ветеринарну клініку, щоб на місці надавати допомогу тваринам.

Притулок Олексія існує також за допомогою небайдужих людей, які донатять, щоб актор міг утримувати тварин. Станом на 29 серпня 2023 року, у нього в притулку близько 50 котиків, з них 15 на важкому лікуванні.

Крім того, у травні 2023 року Суровцев відкрив свій зоомагазин.

Фото: Анна Кошмал, Оля Полякова