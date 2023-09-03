Есть мнение, что творчество и бизнес — вещи несовместимые, однако ряд звезд доказывают обратное, являясь успешными и в одном направлении, и в другом.

У кого-то из селебрити есть свой бренд одежды, у кого-то интернет-магазин с косметикой, а кто-то и вовсе держит целый приют для питомцев. Факты ICTV решили назвать звезд, которые являются успешными предпринимателями.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина является не только успешной ведущей, но и обладателем своего бренда домашней одежды Mashsh (Меш). Вместе с командой единомышленников она основала его в 2019 году.

Mashsh — это красивая и удобная одежда для дома, прогулок и спорта, доступная каждому.

Оля Полякова

У певицы Оли Поляковой есть бренд косметики. У исполнительницы можно приобрести все, что нужно для макияжа, и даже парфюмированную воду Королева ночи.

Стоит отметить, что на каждом продукте красуется надпись Оля Полякова.

Мила Сивацкая

Актриса Мила Сивацкая на интернет-магазине не остановилась, открыв не просто физический в Киеве, но даже бьюти-клинику.

Свое дело Mila’s Beauty Сивацкая создала пять лет назад. За это время актрисе есть чем похвастаться — четыре магазина, клиника, команда из 12 человек, более 100 тыс. обработанных заказов, более 70 брендов, два сайта, ребрендинг и много другого.

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал тоже предпочла бьюти-сферу, однако со своей изюминкой. В интернет-магазине звезды представлена только натуральная растительная косметика.

Есть разнообразные крема, бальзамы для губ, тоники для лица, масла и многое другое.

Алексей Суровцев

Актер Алексей Суровцев решил свои предпринимательские амбиции направить в благое дело. В августе 2022 года он открыл собственный приют для кошек, однако ему самому такое слово не нравится, поэтому актер называет это место Котель. У него даже появилось прозвище Котомама.

В Котеле Суровцев также открыл ветеринарную клинику, чтобы на месте оказывать помощь животным.

Приют Алексея существует также с помощью неравнодушных людей, которые донатят, чтобы актер мог содержать животных. По состоянию на 29 августа 2023 года, у него в приюте около 50 котиков, из них 15 на тяжелом лечении.

Кроме того, в мае 2023 Суровцев открыл свой зоомагазин.

Фото: Анна Кошмал, Оля Полякова