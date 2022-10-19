Британський актор Том Фелтон розповів про боротьбу з алкоголізмом. Цим та іншими відвертими фактами зірка серії фільмів про Гаррі Поттера поділився у своїх мемуарах Beyond The Wand.

35-річний актор сказав, що проблеми були такими сильними, що його менеджер, яка на той час була і дівчиною Фелтона, наштовхнула його на думку про необхідність реабілітації.

Фелтон сказав, що з алкоголізмом він зіткнувся після 20 років і проводив багато часу в барах Лос-Анджелеса.

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– Алкоголь, однак, не був проблемою. Це був симптом. Проблема була глибшою… Я перейшов від особливого інтересу до того, щоб регулярно випивати кілька літрів пива за день ще до заходу сонця і чарку віскі до кожного з них, – зізнався Том.

Каже, остаточне рішення про реабілітацію прийняв після повідомлення адвоката. Той сказав йому, що багато бачив таких випадків і більшість із них закінчувалися смертю.

У підсумку пройти реабілітацію у Фелона вийшло з третього разу. Перший центр він сам покинув через добу, з другого його вигнали за порушення правил, коли виявили в кімнаті дівчини.

Том зізнався, що рішення відправитися на лікування було одним із найважчих, які йому коли-небудь доводилося приймати. Однак актор похвалив себе за те, що визнав, що йому потрібна допомога.