Британский актер Том Фелтон рассказал о борьбе с алкоголизмом. Этим и другими откровенными фактами звезда серии фильмов о Гарри Поттере поделился в своих мемуарах Beyond The Wand.

35-летний актер сказал, что проблемы были настолько сильными, что его менеджер, которая на то время являлась и девушкой Фелтона, натолкнула его на мысль о необходимости реабилитации.

Фелтон сказал, что с алкоголизмом он столкнулся после 20 лет и проводил много времени в барах Лос-Анджелеса.

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— Алкоголь, однако, не был проблемой. Это был симптом. Проблема была глубже… Я перешел от особого интереса к тому, чтобы регулярно выпивать несколько литров пива в день еще до захода солнца и рюмку виски к каждому из них, — признался Том.

Говорит, окончательное решение о реабилитации принял после сообщения адвоката. Тот сказал ему, что много видел таких случаев и большинство из них заканчивались смертью.

В итоге пройти реабилитацию у Фелона получилось с третьего раза. Первый центр он сам покинул через сутки, из второго его выгнали за нарушение правил, когда обнаружили в комнате девушки.

Том признался, что решение отправиться на лечение было одним из самых трудных, которые ему когда-либо приходилось принимать. Однако актер похвалил себя за то, что признал, что ему нужна помощь.

