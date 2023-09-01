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Про стосунки, в яких ходять по колу: Макс Барських презентував пісню Не плач

1 Вересня 2023, 09:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Барських

Співак Макс Барських презентував нову пісню Не плач. Вона увійде до україномовного альбому Зорепад, вихід якого відбудеться  8 вересня.

Нова композиція артиста про стосунки, в яких двоє людей ходять по колу, що інколи спричиняє багато болю і коштує нам дуже дорого, оскільки втрачається час.

– Я завжди намагаюся прислухатися до відчуттів і не залишатися там, де немає справжніх почуттів, – каже Макс Барських.

Попри ліричний зміст тексту пісня вийшла доволі танцювальною та запальною, під її ритми хочеться рухатися.

Трек Барських присвятив усім своїм подругам і друзям, зазначивши, що нехай він допомагає робити правильний вибір і ставити себе на перше місце.

Нагадаємо, раніше Макс Барських презентував спільну пісню з Надею Дорофєєвою, яка отримала назву Ритми. Разом із композицією артисти представили кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.

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