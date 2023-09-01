Співак Макс Барських презентував нову пісню Не плач. Вона увійде до україномовного альбому Зорепад, вихід якого відбудеться 8 вересня.

Нова композиція артиста про стосунки, в яких двоє людей ходять по колу, що інколи спричиняє багато болю і коштує нам дуже дорого, оскільки втрачається час.

– Я завжди намагаюся прислухатися до відчуттів і не залишатися там, де немає справжніх почуттів, – каже Макс Барських.

Попри ліричний зміст тексту пісня вийшла доволі танцювальною та запальною, під її ритми хочеться рухатися.

Трек Барських присвятив усім своїм подругам і друзям, зазначивши, що нехай він допомагає робити правильний вибір і ставити себе на перше місце.

Нагадаємо, раніше Макс Барських презентував спільну пісню з Надею Дорофєєвою, яка отримала назву Ритми. Разом із композицією артисти представили кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.