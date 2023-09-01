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Об отношениях, в которых ходят по кругу: Макс Барских презентовал песню Не плач

1 сентября 2023, 09:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Макс Барських

Певец Макс Барских презентовал новую песню Не плач. Она войдет в украиноязычный альбом Зорепад, выход которого 8 сентября.

Новая композиция артиста об отношениях, в которых двое людей ходят по кругу, что иногда вызывает много боли и стоит нам очень дорого, поскольку теряется время.

— Я всегда стараюсь прислушиваться к ощущениям и не оставаться там, где нет настоящих чувств, — говорит Макс Барских.

Несмотря на лирическое содержание текса, песня получилась довольно танцевальной и зажигательной, под ритмы которой хочется двигаться.

Трек Барских посвятил всем своим подругам и друзьям, отметив, что пусть он помогает делать правильный выбор и ставить себя на первое место.

Напомним, ранее Макс Барских презентовал совместную песню с Надей Дорофеевой, которая получила название Ритми. Вместе с композицией артисты представили клип, режиссером которого стал Алан Бадоев.

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