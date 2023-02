24 лютого – у день роковин початку повномасштабної війни Росії проти України на українському телебаченні ексклюзивно вийде документальний фільм Зупинити Голіафа. Стрічку, яка вже набула популярності за кордоном, вперше покажуть в українському дубляжі на телеканалі ICTV2 о 17:50.

Фільм про те, як Україна боролася та вистояла перший місяць війни, як вдалося зірвати російський бліцкриг і дати під Києвом відсіч армії, що здавалася більш потужною.

Творці стрічки прагнули неупереджено розповісти про найважливіші події першого місяця війни. Знімальна група проїхала весь шлях російської армії від кордону до Київської області, поспілкувалася з безпосередніми свідками окупації та захисниками, які обороняли Гостомель, Ірпінь, Мощун.

Також вони провели аналіз ситуації з міністром оборони України Олексієм Резніковим, колишнім міністром оборони України Андрієм Загороднюком і міжнародними експертами, серед яких колишній командувач військами НАТО в Європі Бен Годжес, та іншими.

Режисером стрічки став Артем Литвиненко.

– Пройшовши весь шлях російського вторгнення з півночі на Київ наживо, гарячими слідами, розумієш, наскільки нерівними були сили. Як цю атаку було відбито? Якою ціною? Це важливі та непрості питання, відповіді на які часто вражають. Кількість знищеного російського озброєння, масштаби боїв і руйнувань, терор проти цивільних. Коли бачиш це на власні очі, то складається картина цієї жахливої ​​війни, – каже він.

Іноземну версію фільму Against All Odds: The Failure Of Russia’s Blitzkrieg озвучив відомий актор Лів Шрайбер.

– Я відреагував на просту, чітку хронологію вторгнення. Важко було повірити, що за нашого життя ми станемо свідками сухопутної війни, тому спостерігати за її еволюцією в яскравих деталях – це безцінне нагадування про крихкість нашої демократії та лють, з якою українці захищають свою власну, – зазначив він.

Зупинити Голіафа – це спільний проєкт Об’єднання українських продюсерів (ОУП) і Gingers Media за підтримки Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка.