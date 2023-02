24 февраля — в день годовщины начала полномасштабной войны России против Украины на украинском телевидении эксклюзивно выйдет документальный фильм Остановить Голиафа. Ленту, которая уже приобрела популярность за рубежом, впервые покажут в украинском дубляже на телеканале ICTV2 в 17:50.

Фильм о том, как Украина боролась и выстояла первый месяц войны, как удалось сорвать российский блицкриг и дать под Киевом отпор армии, которая казалась более мощной.

Сейчас смотрят

Создатели ленты стремились беспристрастно рассказать о важнейших событиях первого месяца войны. Съемочная группа проехала весь путь русской армии от границы до Киевской области, пообщались с непосредственными свидетелями оккупации и защитниками, которые обороняли Гостомель, Ирпень, Мощун.

Также они провели анализ ситуации с министром обороны Украины Алексеем Резниковим, бывшим министром обороны Украины Андреем Загороднюком и международными экспертами, среди которых бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Годжес и другими.

Режиссером ленты стал Артем Литвиненко.

— Пройдя весь путь русского вторжения с севера на Киев вживую, по горячим следам, понимаешь, насколько неравными были силы. Как эта атака была отражена? Какой ценой? Это важные и непростые вопросы, ответы на которые часто поражают. Количество уничтоженного российского вооружения, масштабы боев и разрушений, террор против гражданских. Когда видишь это воочию, то складывается картина этой ужасной войны, — говорит он.

Иностранную версию фильма Against All Odds: the Failure Of Russia’S Blitzkrieg озвучил известный актер Лив Шрайбер.

— Я отреагировал на простую, четкую хронологию вторжения. Трудно было поверить, что при нашей жизни мы станем свидетелями сухопутной войны, поэтому наблюдать за ее эволюцией в ярких деталях — это бесценное напоминание о хрупкости нашей демократии и ярость, с которой украинцы защищают свою собственную, — отметил он.

Остановить Голиафа — это совместный проект Объединения украинских продюсеров (ОУП) и Gingers Media при поддержке Центра оборонных стратегий Андрея Загороднюка.