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Теплий і літній вайб: Yaktak і Kola презентували танцювальну пісню Порічка

6 Квітня 2023, 13:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kola и Yaktak

Співак Yaktak і виконавиця Kola презентували спільну пісню під назвою Порічка. Разом із треком артисти представили кліп.

Композиція виконавців вийшла одночасно і танцювальною, і романтичною. Вона несе в собі теплий та літній характер, адже про зворушливе, радісне та приємне кохання, де люди щасливі разом і радіють, як діти. 

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У сюжеті пісні закохана пара зізнається одне одному у своїх світлих почуттях, а чоловік порівнює свою обраницю зі стиглою, солодкою ягідкою порічки. 

За словами Kola (справжнє ім’я – Анастасія Прудіус), в них із Yaktak схожий вайб, адже він як і вона – відчуває відповідальність перед своїми слухачами.

– Кожна пісня є думками артиста, і коли вони класні, щирі, красиві, такі, за якими можна йти вперед – мені такий підхід дуже імпонує… Хочу, щоб кожна жінка України завжди відчувала себе порічкою, незалежно від віку, бо краса кожної людини  – це її душа, в якій стан стиглої ягоди може бути все життя, – сказала співачка.

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Yaktak (справжнє ім’я – Ярослав Карпук) зізнається, написання пісні Порічка відбулось на одному диханні після перегляду відео, які були зняті влітку.

– Пісня пронизана атмосферою найтеплішої пори року та щасливими моментами. Хочеться, щоб цей трек занурював кожного у власні приємні спогади, де тепло, солодко, весело та немає турбот. І я сподіваюсь, ця пісня стане саундтреком літа, – додав артист.

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