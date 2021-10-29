Американський актор та зірка серіалу Друзі Меттью Перрі напише автобіографічну книгу. Він уклав семизначну угоду з видавництвом Flatiron Books.

У книзі Меттью розповість про закулісне життя культового серіалу, а також про свою боротьбу з алкогольною і наркотичною залежностями.

– У минулому про мене багато писали. Я подумав, що настав час почути про все з перших вуст, тобто моїх, – прокоментував новину Перрі виданню People.

Відомо, що автобіографічна книга вийде восени 2022 року.

– Це буде відверта книга, написана з його фірмовим гумором, де Перрі яскраво опише свою боротьбу із залежністю, – повідомили у видавництві Flatiron Books.

Варто зауважити, що Меттью Перрі став відомий завдяки ролі Чендлера Бінга у серіалі Друзі, який транслювався з 1994 по 2004 рік. Саме під час зйомок актор боровся з наркотичною залежністю.

Згодом такий спосіб життя відобразився на його зовнішньому вигляді та стані здоров’я. Меттью навіть зізнався, що не пам’ятає три роки зйомок у Друзях, оскільки у той період він перебував “поза тим, що відбувається”.

Вперше актор визнав свою хворобу у 1997 році, коли добровільно пройшов 28-денну програму лікування від залежності. У 2001 році він знову лежав у реабілітаційному центрі, намагаючись позбутися тяги до алкоголю.