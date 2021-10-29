Американский актер и звезда сериала Друзья Мэттью Перри напишет автобиографическую книгу. Он заключил семизначную сделку с издательством Flatiron Books.

В книге Мэттью расскажет о закулисной жизни культового сериала, а также о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями.

– В прошлом обо мне много писали. Я подумал, что пора услышать обо всем из первых уст, то есть моих, – прокомментировал новость Перри изданию People.

Известно, что автобиографическая книга выйдет осенью 2022 года.

– Это будет откровенная книга, написанная с его фирменным юмором, в которой Перри ярко опишет свою борьбу с зависимостью, – сообщили в издательстве Flatiron Books.

Стоит отметить, что Мэттью Перри стал известен благодаря роли Чендлера Бинга в сериале Друзья, который транслировался с 1994 по 2004 год. Именно во время съемок актер боролся с наркотической зависимостью.

Впоследствии такой образ жизни отразился на его внешнем виде и состоянии здоровья. Мэттью даже признался, что не помнит три года съемок в Друзьях, поскольку в тот период он находился “вне происходящего”.

В первый раз актер признал свою болезнь в 1997 году, когда добровольно прошел 28-дневную программу лечения от зависимости. В 2001 году он снова лежал в реабилитационном центре, пытаясь избавиться от тяги к алкоголю.