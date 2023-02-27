Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Музика

Це пушка! Переможниця Євробачення 2018 зачитала реп українською разом із Alyona Alyona

27 Лютого 2023, 15:32
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Alyona Alyona заспівала з переможницею Євробачення 2018

Українська реперка Alyona Alyona заспівала свій хіт Пушка з переможницею Євробачення 2018 Неттою Барзілай.

Спільний виступ Alyona Alyona та Нетти Барзілай відбувся в Ізраїлі та вже потрапив у соцмережі.

Концерт Alyona Alyona в Тель-Авіві став першим у її новому європейському турі. Реперка виконала свої хіти, а згодом на сцені з’явилася переможниця Євробачення 2018. Зі сцени Нетта Барзілай підтримала Україну та виконала “Пишка, пушка, пишка”.

Зараз дивляться

Нетта Барзілай представляла Ізраїль на Євробаченні 2018 у Португалії. Екстравагантній учасниці букмекери прогнозували перемогу з перших днів і не помилилися – пісня Toy вирвалась у лідери і принесла Ізраїлю четверту перемогу на Євробаченні за всю історію конкурсу.

Читайте також:
Це пушка! Переможниця Євробачення 2018 зачитала реп українською разом із Alyona AlyonaПереможниця Євробачення Нетта Барзілай презентувала кліп, знятий у Києві

Теги
Євробачення Аlyona Alyona Нетта Барзілай
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь