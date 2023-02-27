Українська реперка Alyona Alyona заспівала свій хіт Пушка з переможницею Євробачення 2018 Неттою Барзілай.

Спільний виступ Alyona Alyona та Нетти Барзілай відбувся в Ізраїлі та вже потрапив у соцмережі.

Концерт Alyona Alyona в Тель-Авіві став першим у її новому європейському турі. Реперка виконала свої хіти, а згодом на сцені з’явилася переможниця Євробачення 2018. Зі сцени Нетта Барзілай підтримала Україну та виконала “Пишка, пушка, пишка”.

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Нетта Барзілай представляла Ізраїль на Євробаченні 2018 у Португалії. Екстравагантній учасниці букмекери прогнозували перемогу з перших днів і не помилилися – пісня Toy вирвалась у лідери і принесла Ізраїлю четверту перемогу на Євробаченні за всю історію конкурсу.