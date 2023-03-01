Телеканал ICTV2 готує першу з часів повномасштабної війни велику українську прем’єру – третій сезон народного детективного серіалу Дільничний з ДВРЗ. Нові серії покажуть глядачам уже 14 березня о 20.00.

Попередні сезони дивилися мільйони глядачів з очікуванням продовження. Проєкт зумів увійти до числа найпопулярніших програм на українському телебаченні, а на онлайн-платформах продовжує збирати мільйони переглядів.

– У серіалі багато життя – нашого, українського. Ми показуємо життєві ситуації, які знайомі людям, і розповідаємо їх зрозумілою мовою – проєкт українською мовою, але не штучною, живою, інколи з суржиком, інколи з простонародною лайкою, – заявила генеральна продюсерка серіалів телеканалу ICTV Ірина Храновська.

Відомо, що 3 сезон Дільничного з ДВРЗ знімали ще восени 2021 року, але через повномасштабне вторгнення показ затримали. Зараз, коли українці набагато більше потребують морального відпочинку, ніж зазвичай, серіал може стати справжніми ліками для душі.

Зараз дивляться

– Щодо Дільничного з ДВРЗ чую стільки гарних відгуків і запитань, коли ж буде продовження. І ось нарешті новий сезон – вірю, що в такий складний час він тільки додасть сил до перемоги – з жартами Дзюби розвеселить, розслідуваннями дільничних відволіче, а запалом Бондаря надихне і самому ніколи не опускати руки, – додав виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко.

За сюжетом перших двох сезонів, успішний оперативник Сергій Бондар мав справу тільки з серйозними злочинцями й найскладнішими спецопераціями. Але через те, що посадив бандита-мажора до в’язниці й вплутався в скандал, повинен відбувати службу у віддаленому районі ДВРЗ. Нині Бондар розбирається з проблемами місцевих мешканців: чоловіками та дружинами, які не миряться через побутові сварки, незадоволеними сусідами та місцевими алкоголіками. І як би складно Сергію змиритися з таким життям, він на совість виконує свою роботу.

Для тих, хто не знає, як знайти ICTV2 на ТБ – на Фактах ICTV є детальна інструкція. Знайти канал можна як за допомогою Т2-приймача, так і через супутникове телебачення.