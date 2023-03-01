Телеканал ICTV2 готує першу з часів повномасштабної війни велику українську прем’єру – третій сезон народного детективного серіалу Дільничний з ДВРЗ. Нові серії покажуть глядачам уже 14 березня о 20.00.
Попередні сезони дивилися мільйони глядачів з очікуванням продовження. Проєкт зумів увійти до числа найпопулярніших програм на українському телебаченні, а на онлайн-платформах продовжує збирати мільйони переглядів.
– У серіалі багато життя – нашого, українського. Ми показуємо життєві ситуації, які знайомі людям, і розповідаємо їх зрозумілою мовою – проєкт українською мовою, але не штучною, живою, інколи з суржиком, інколи з простонародною лайкою, – заявила генеральна продюсерка серіалів телеканалу ICTV Ірина Храновська.
Відомо, що 3 сезон Дільничного з ДВРЗ знімали ще восени 2021 року, але через повномасштабне вторгнення показ затримали. Зараз, коли українці набагато більше потребують морального відпочинку, ніж зазвичай, серіал може стати справжніми ліками для душі.
– Щодо Дільничного з ДВРЗ чую стільки гарних відгуків і запитань, коли ж буде продовження. І ось нарешті новий сезон – вірю, що в такий складний час він тільки додасть сил до перемоги – з жартами Дзюби розвеселить, розслідуваннями дільничних відволіче, а запалом Бондаря надихне і самому ніколи не опускати руки, – додав виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко.
За сюжетом перших двох сезонів, успішний оперативник Сергій Бондар мав справу тільки з серйозними злочинцями й найскладнішими спецопераціями. Але через те, що посадив бандита-мажора до в’язниці й вплутався в скандал, повинен відбувати службу у віддаленому районі ДВРЗ. Нині Бондар розбирається з проблемами місцевих мешканців: чоловіками та дружинами, які не миряться через побутові сварки, незадоволеними сусідами та місцевими алкоголіками. І як би складно Сергію змиритися з таким життям, він на совість виконує свою роботу.
Для тих, хто не знає, як знайти ICTV2 на ТБ – на Фактах ICTV є детальна інструкція. Знайти канал можна як за допомогою Т2-приймача, так і через супутникове телебачення.