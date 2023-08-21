Український телеведучий Юрій Горбунов відреагував на скандал, пов’язаний з відпочинком на елітному курорті в Іспанії. Шоумен заявив, що це наклеп.

Так, у серпні в ЗМІ з’явилася інформація нібито від молдовських прикордонників про те, що Горбунов 26 березня поїхав на елітний курорт в Іспанію. У мережі розгорівся скандал, і тепер шоумен на нього відреагував.

В інтерв’ю Аліні Доротюк він заявив, що це неправдива інформація, і він хоче, щоб винні понесли покарання за її поширення. Юрій додав, що всі його поїздки за кордон – офіційні.

– Виїзди зафіксовані в моєму паспорті і там є всі необхідні штампи. За те, що написали в ЗМІ, які належать до певної політичної сили, нестимуть офіційну публічну відповідальність. Я вже подав заяву для розслідування – люди, які зробили цей наклеп, обов’язково проситимуть вибачення, – заявив Горбунов.

Шоумен додав, що дані про перетин кордону можуть надати тільки в разі кримінального провадження. Утім, він зізнався, що часто відвідував Європу під час війни – для волонтерства або знімання шоу. А от в Іспанії Горбунов був лише двічі – під час концертів українських артистів.

Раніше Григорія Решетника розкритикували за відпочинок у Римі – ведучий відповів, що він живе чесно і порядно, і приховувати своє життя чи виправдовуватися від не буде.