Шведська співачка Loreen, яка виграла на Євробаченні 2023, відмовилася підписувати прапор України від гурту Tvorchi.

Представники нашої країни на міжнародному пісенному конкурсі планують розіграти український символ на благодійному аукціоні, а тому звернулися до інших учасників Євробачення 2023, щоб ті залишили на ньому свої автографи.

Loreen же поводилася відсторонено, а тому у Tvorchi з нею не було навіть контакту. Про це повідомляє Obozrevatel.

– Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовилася підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України. Натомість свої підписи на прапорах залишили Фінляндія, Італія, Іспанія, Литва, Франція та інші, – розповіла менеджерка і партнерка гурту Юлія Могилюк.

У команді Tvorchi також розповіли, що за лаштунками представників України підтримували. Попри це, незадоволені були єврофани, які вважають нашу минулорічну перемогу незаслуженою.

Нагадаємо, Tvorchi організували благодійний аукціон, зібрані кошти з якого будуть спрямовані на придбання інкубаторів інтенсивної терапії для дітей.

Серед усіх, хто задонатив 240 грн, було розіграно особливе привітання та музичний сюрприз від учасників дуету. Щоб взяти участь у розіграші прапора, потрібно було задонатити $24.