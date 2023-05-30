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Вела себя отстраненно. Loreen отказалась подписывать флаг Украины от Tvorchi

30 мая 2023, 09:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Творчі і Лорін
Источник: Getty Images

Шведская певица Loreen, которая выиграла на Евровидении 2023, отказалась подписывать флаг Украины от группы Tvorchi.

Представители нашей страны на международном песенном конкурсе планируют разыграть украинский символ на благотворительном аукционе, а потому обратились к другим участникам Евровидения 2023, чтобы те оставили на нем свои автографы.

Loreen же вела себя отстраненно, а потому у Tvorchi с ней не было даже контакта. Об этом сообщает Obozrevatel.

— Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе на поддержку Украины. Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие, — рассказала менеджер и партнер группы Юлия Могилюк.

В команде Tvorchi также рассказали, что за кулисами представителей Украины поддерживали. Несмотря на это, недовольны были еврофаны, которые считают нашу прошлогоднюю победу незаслуженной.

Напомним,  Tvorchi организовали благотворительный аукцион, собранные средства с которого будут направлены на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.

Среди всех, кто задонатил 240 грн, было разыграно особое поздравление и музыкальный сюрприз от участников дуэта. Чтобы принять участие в розыгрыше флага, нужно было задонатить $24.

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