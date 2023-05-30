Шведская певица Loreen, которая выиграла на Евровидении 2023, отказалась подписывать флаг Украины от группы Tvorchi.

Представители нашей страны на международном песенном конкурсе планируют разыграть украинский символ на благотворительном аукционе, а потому обратились к другим участникам Евровидения 2023, чтобы те оставили на нем свои автографы.

Loreen же вела себя отстраненно, а потому у Tvorchi с ней не было даже контакта. Об этом сообщает Obozrevatel.

— Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе на поддержку Украины. Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие, — рассказала менеджер и партнер группы Юлия Могилюк.

В команде Tvorchi также рассказали, что за кулисами представителей Украины поддерживали. Несмотря на это, недовольны были еврофаны, которые считают нашу прошлогоднюю победу незаслуженной.

Напомним, Tvorchi организовали благотворительный аукцион, собранные средства с которого будут направлены на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.

Среди всех, кто задонатил 240 грн, было разыграно особое поздравление и музыкальный сюрприз от участников дуэта. Чтобы принять участие в розыгрыше флага, нужно было задонатить $24.