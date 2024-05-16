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Повністю втратила себе: Lida Lee вийшла на зв’язок з емоційним дописом

16 Травня 2024, 17:49
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Lida Lee

Співачка Lida Lee вперше вийшла на звʼязок із шанувальниками після новини про те, що вона лікується від алкогольної залежності. Нагадаємо, коли ця інформація поширилася у медіапросторі, артистка видалила всі свої пости в соцмережах.

Зараз там зʼявився один – про зраду.

Lida Lee вийшла на звʼязок у соцмережах

Спочатку у сториз співачки зʼявилося два дописи, у яких вона зізналася у втомі та вигоранні.

Зараз дивляться

– Я дуже довго тримала це всередині. Втома, бездіяння, неспроможність діяти – не горю, а згораю. Вирватися з емоційно прірви, здається, неможливо… – поділилася відчуттями Lida Lee.

скрин Lida Lee

Фото: Lida Lee/Instagram

Потім зʼявилася публікація у стрічці. Наразі вона єдина. У ній артистка пригадує, як жахливо почувалася останнім часом.

скрин Lida Lee

Фото: Lida Lee/Instagram

– Я повністю втратила себе, коли він сказав, що ти все зможеш сама… Зрада близьких людей, насмішки, пошіптування.  У найвразливіший момент вони казали: “Що з неї взяти, вона – перероблений матеріал…” – написала Lida Lee.

Пост має доволі загадковий вигляд, адже незрозуміло про кого саме йде мова. Проте про ситуацію з лікуванням від алкозалежності розповіла наближена до співачки людина. Тож, ймовірно, слово “зрада” стосується саме цього вчинку.

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