Співачка Lida Lee вперше вийшла на звʼязок із шанувальниками після новини про те, що вона лікується від алкогольної залежності. Нагадаємо, коли ця інформація поширилася у медіапросторі, артистка видалила всі свої пости в соцмережах.

Зараз там зʼявився один – про зраду.

Lida Lee вийшла на звʼязок у соцмережах

Спочатку у сториз співачки зʼявилося два дописи, у яких вона зізналася у втомі та вигоранні.

Зараз дивляться

– Я дуже довго тримала це всередині. Втома, бездіяння, неспроможність діяти – не горю, а згораю. Вирватися з емоційно прірви, здається, неможливо… – поділилася відчуттями Lida Lee.

Потім зʼявилася публікація у стрічці. Наразі вона єдина. У ній артистка пригадує, як жахливо почувалася останнім часом.

– Я повністю втратила себе, коли він сказав, що ти все зможеш сама… Зрада близьких людей, насмішки, пошіптування. У найвразливіший момент вони казали: “Що з неї взяти, вона – перероблений матеріал…” – написала Lida Lee.

Пост має доволі загадковий вигляд, адже незрозуміло про кого саме йде мова. Проте про ситуацію з лікуванням від алкозалежності розповіла наближена до співачки людина. Тож, ймовірно, слово “зрада” стосується саме цього вчинку.