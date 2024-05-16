Певица Lida Lee впервые вышла на связь с поклонниками после новости о том, что она лечится от алкогольной зависимости. Напомним, когда эта информация распространилась в медиапространстве, артистка удалила все свои посты в соцсетях.

Сейчас там появился один — об измене.

Lida Lee вышла на связь в соцсетях

Сначала в сториз певицы появилось два поста, в которых она призналась в усталости и выгорании.

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— Я очень долго держала это внутри. Усталость, бездействие, неспособность действовать — не горю, а сгораю. Вырваться из эмоциональной пропасти, кажется, невозможно… — поделилась ощущениями Lida Lee.

Затем появилась публикация в ленте. Пока она единственная. В ней артистка вспоминает, как ужасно чувствовала себя в последнее время.

— Я полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты все сможешь сама… Предательство близких людей, насмешки, шепот. В самый уязвимый момент они говорили: “Что с нее взять, она — переработанный материал…” — написала Lida Lee.

Пост имеет довольно загадочный вид, ведь непонятно, о ком именно идет речь. Однако о ситуации с лечением от алкозависимости рассказал приближенный к певице человек. Поэтому, вероятно, слово “измена” касается именно этого поступка.