Британську актрису Кейт Dінслет госпіталізували до лікарні прямо посеред знімального процесу в Хорватії. Зірка травмувала ногу.

Відомо, що 46-річна актриса зараз працює у селі Купарі, де грає фотожурналіста Лі Міллер.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час знімання Кейт втратила рівновагу та впала, після чого її доправили до лікарні у чорному фургоні у супроводі кількох людей.

Зараз дивляться

На щастя, нічого серйозного не сталося – після огляду зірку відправили додому.

– Кейт послизнулася і була доставлена ​​до лікарні як запобіжний засіб, необхідний для виробництва. Вона в порядку і зніматиме далі за планом, – заявили представники Вінслет.

46-річна володарка Оскара зіграє фотографа Лі Міллер у фільмі, присвяченому її життю. Головна героїня працювала військовим кореспондентом Vogue під час Другої світової війни.

Відомо, що Кейт також продюсує фільм і неодноразово висловлювалася з приводу картини. Вона захоплюється жінкою, яку грає.

Навіть зірки можуть серйозно захворіти й іноді випадковість рятує їх від смерті. Наприклад, Раян Рейнольдс зняв свою першу колоноскопію через парі, завдяки чому зірці видалили виявлений поліп. Це могло призвести до ускладнень чи раку.