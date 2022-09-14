Канадско-американский актер Райан Рейнольдс проиграл пари и снял на видео свою первую колоноскопию. Благодаря процедуре у звезды фильма Дэдпул обнаружили и удалили полип, который в дальнейшем мог превратиться в рак толстой кишки.

Пари Райан проиграл актеру Робу МакЭлхенни, который все же решил поддержать Рейнольдса и тоже заснял свою колоноскопию.

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Стоит отметить, что друзья решили сотрудничать с Lead From Behind — организацией по информированию о раке толстой кишки, чтобы побудить людей, а особенно мужчин пройти процедуру, когда придет время.

— Обычно я бы никогда не снял какую-либо медицинскую процедуру на камеру, а затем поделился ею. Но не каждый день можно привлечь внимание к чему-то, что определенно спасет жизни. Это достаточная мотивация для меня, чтобы показать вам камеру, которую засунули в меня, — отметил Райан.

Во время процедуры у Рейнольдса обнаружили тонкий полип в правой части толстой кишки, который был оперативно удален.

— Это потенциально спасло вам жизнь — я не шучу и не драматизирую… У вас не было никаких симптомов, — сказал доктор актеру.

У МакЭлхенни обнаружили три полипа, которые также удалили.