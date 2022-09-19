Британскую актрису Кейт Уинслет госпитализировали в больницу прямо посреди съемочного процесса в Хорватии. Звезда травмировала ногу.

Известно, что 46-летняя актриса сейчас работает в деревне Купари, где играет фотожурналиста Ли Миллер.

Местные СМИ сообщают, что во время съемок Кейт потеряла равновесие и упала, после чего ее доставили в больницу в черном фургоне в сопровождении нескольких человек.

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К счастью, ничего серьезного не произошло — после осмотра звезду отправили домой.

— Кейт поскользнулась и была доставлена ​​в больницу в качестве меры предосторожности, необходимой для производства. Она в порядке, и будет снимать дальше по плану, — заявили представители Уинслет.

46-летняя обладательница Оскара сыграет фотографа Ли Миллер в фильме, посвященном ее жизни. Главная героиня работала военным корреспондентом Vogue во время Второй мировой войны.

Известно, что Кейт также продюсирует фильм, и неоднократно высказывалась по поводу картины. Она восхищается женщиной, которую играет.

Даже звезды могут серьезно заболеть, и иногда случайность спасает их от смерти. К примеру, Райан Рейнольдс снял свою первую колоноскопию из-за пари, благодаря чему звезде удалили обнаруженный полип. Это могло привести к осложнениям или раку.