Ведущий Анатолий Анатолич высказался по поводу молчания украинки Регины Тодоренко после того, как российские захватчики бомбили Одессу.

Он отметил, что написал Тодоренко еще 25 февраля, смс она прочитала, но оставила без ответа. Анатолий прокомментировал посты Регины в Instagram, отметив, что в них нет ни слова о войне и правде происходящего в Украине.

— На странице Регины нет призывов остановить кровопролитие. Дать зеленый коридор Мариуполю. Нет призывов закрыть небо, — отметил Анатолич.

Ведущий объяснил, виновата ли Тодоренко в том, что украинцы гибнут, отметив, что популярность — это не только заработок на инфоциганстве, но еще и огромная ответственность.

— Ответственность показывать и рассказывать правду, когда с экранов ТВ льется пропаганда. Популярность — ответственность вести за собой людей и говорить им правду, объяснять, что на самом деле происходит. Прятать язык за белоснежными винирами — трусость и предательство, — отметил Анатолий.

Также он добавил, что в Украине разрешено говорить слово война, по сравнению с РФ, где оно запрещено.

— Молчание, Регина, таких людей как ты — с украинскими паспортами, это страшнее визгов Баскова или Канделаки, поскольку тебе доверяют. Тебя за это и полюбили, что ты такая своя, понятная, честная… У Регины родители в Одессе, полно друзей в Киеве. В Instagram она подписана на Владимира Зеленского, Антона Птушкина, Светлану Лободу. На тех, кто каждый день говорит о войне, — добавил Анатолич.

Ведущий отметил, что молчание — поощрение, а также объяснил, как это работает.

— Твои подписчики с Сызрани, Самары видят, что в Украине началась война… Они думают, слушайте, я же подписана на Регину, а она украинка, у нее родители в Одессе и она бы точно не молчала. В Буче геноцид, убили первую любовь… Никогда бы она не промолчала. А оказалось, молчит. Значит, украинцы преувеличивают, — сказал Анатолич.

Он не понимает, как она будет смотреть своим детям в глаза и что будет им рассказывать. Анатолий напомнил, что у Регины украинский паспорт, отметив, что это большая ответственность и гордость во всем мире.

— Я думаю, что он тебе не нужен. Думаю, ты должна вернуть его в Украину. Понимаю, сама ты сюда не поедешь — очень опасно, но ты можешь положить его в нагрудный карман одному из оккупантов, которые прут на нашу землю. Не факт, что он доедет к нам целым, но попробовать можешь, — добавил ведущий.

Более двух месяцев в Украине идет полномасштабная война, которую развязала Россия. Более двух месяцев цивилизованные страны и всемирно известные люди молятся за мир в нашей стране и призывают президента РФ немедленно прекратить огонь.

Одесситка Регина в это время молчит и не называет вещи своими именами. В свою очередь она пытается оправдать свое молчание.

Так, Тодоренко сказала, что не может прийти к консенсусу с мужем и у них разные взгляды на войну. Поэтому тема политики в их семье — табу.