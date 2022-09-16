Українська співачка Віра Брежнєва розлучилася із продюсером Костянтином Меладзе. За заявою ЗМІ, це сталося ще влітку 2022 року.

Інформація про розлучення зіркової пари швидко поширилася іноземними ЗМІ від блогерки Олени Жужи. Раніше у мережі вже неодноразово заявляли про те, що у стосунках Віри та Костянтина не все гладко. Були чутки, що продюсер хоче повернутись до своєї колишньої дружини, але тоді Брежнєва спростувала інформацію.

Якщо зірки справді розлучилися, то цілком можливо, що це сталося на тлі війни – Віра активно критикує дії Кремля та війну, яку Росія розв’язала в Україні. Костянтин продовжує мовчати про те, що відбувається вже понад пів року у всьому світі.

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Цілком ймовірно, що в усьому винна карма – у мережі не виключають, що до Віри повернувся роман з уже одруженим Костянтином. Тоді композитор був разом із Яною Сум. Тепер це повернулося їй. Віра та Костянтин поки що не коментують повідомлення про розлучення.

Нагадаємо, що у червні Віра Брежнєва назавжди покинула Росію – про це заявила її колишній менеджер. Артистка спалила всі мости після жахів, які світ побачив у Бучі після відступу військових РФ.

Ще у серпні Брежнєва вже висловлювалася на тлі чуток про розлучення з Костянтином. Артистка поміркувала про переосмислення життя на тлі бойових дій у рідній країні.